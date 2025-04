BookingCamper.pl podsumowuje sukces Targów Camper and Caravan Show 2025

Warszawa 2.04.2025 - Tegoroczna edycja Targów Camper and Caravan Show w Nadarzynie była doskonałą okazją do spotkań z entuzjastami caravaningu, prezentacji dynamicznie rozwijającej się oferty oraz nawiązania cennych kontaktów biznesowych.

„Jesteśmy niezwykle zadowoleni z udziału w tegorocznych targach. Spotkania z naszymi partnerami i użytkownikami utwierdziły nas w przekonaniu, że nasza platforma odpowiada na rosnące zapotrzebowanie rynku. Prezentacja nowych funkcji i rozbudowanej oferty spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem, co motywuje nas do dalszego rozwoju” – powiedział Bartosz Gas, manager portalu BookingCamper.pl.

Podczas targów BookingCamper.pl zaprezentował m.in.:

Nowe, intuicyjne funkcje ułatwiające wyszukiwanie i rezerwację pojazdów.

Rozszerzoną ofertę kamperów, dostosowaną do różnorodnych potrzeb wynajmujących.

Atrakcyjne pakiety i promocje dla użytkowników platformy.

„Targi Camper and Caravan Show to dla nas jedno z kluczowych wydarzeń w kalendarzu. To tutaj możemy bezpośrednio rozmawiać z naszymi klientami, poznać ich oczekiwania i wspólnie kształtować przyszłość caravaningu w Polsce” – podsumowuje Bartosz Gas.

BookingCamper.pl dziękuje wszystkim odwiedzającym stoisko za zainteresowanie i cenne rozmowy. Do zobaczenia na kolejnych edycjach targów!

O BookingCamper.pl:

BookingCamper.pl to wiodący portal rezerwacji kamperów w Polsce. Platforma oferuje szeroki wybór pojazdów, atrakcyjne ceny oraz intuicyjny system rezerwacji. BookingCamper.pl to idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy marzą o niezależnych i pełnych przygód podróżach.

