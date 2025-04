BookingCamper.pl notuje kilkudziesięcioprocentowy wzrost liczby kamperów zarejestrowanych na platformie!

Gdańsk, 2 kwietnia 2025 r. – BookingCamper.pl, lider na polskim rynku rezerwacji kamperów, z dumą informuje o dynamicznym, kilkudziesięcioprocentowym wzroście liczby kamperów zarejestrowanych na platformie. Jak podkreśla Bartosz Gas, manager BookingCamper.pl, ten imponujący wynik jest dowodem rosnącego zaufania zarówno indywidualnych właścicieli kamperów jak i profesjonalnych wypożyczalni pragnących efektywnie zarabiać na wynajmie.

Ponad 200 zarejestrowanych kamperów dostępnych na BookingCamper.pl mówi samo za siebie, potwierdzając pozycję platformy jako największego tego typu serwisu w Polsce.

„Ogromnie cieszy nas zaufanie, jakim obdarzają nas właściciele kamperów w całej Polsce,” mówi Bartosz Gas.

„Ten dynamiczny wzrost to efekt naszej konsekwentnej pracy nad budowaniem wartościowej oferty zarówno dla podróżujących, jak i dla osób udostępniających swoje pojazdy. Nasza platforma to nie tylko miejsce do rezerwacji, ale również nowoczesne narzędzie marketingowe, które skutecznie promuje ofertę naszych partnerów. Dzięki temu właściciele kamperów nie muszą martwić się o promocję swoich pojazdów – BookingCamper.pl robi to za nich.” dodaje Bartosz Gas.

BookingCamper.pl stale inwestuje w rozwój platformy i oferuje zaawansowane funkcjonalności, które ułatwiają zarządzanie ofertami i docieranie do szerokiego grona potencjalnych klientów. Zaufanie rynku i ciągły wzrost liczby dostępnych kamperów umacniają pozycję BookingCamper.pl jako pierwszego wyboru dla wszystkich, którzy planują wynajem lub udostępnienie kampera w Polsce.

O BookingCamper.pl:

BookingCamper.pl to największa w Polsce platforma rezerwacyjna kamperów, łącząca osoby poszukujące komfortowego i niezależnego sposobu podróżowania z właścicielami oferującymi swoje pojazdy do wynajmu. Platforma zapewnia nowoczesne narzędzia do zarządzania ofertami i efektywnej promocji kamperów.

www.bookingcamper.pl

