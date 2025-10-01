Miłośnicy i profesjonaliści caravaningu spotkają się w Poznaniu. Caravans Salon 2025 platformą wymiany doświadczeń

Caravaning jako platforma wymiany wiedzy

Platforma BookingCamper.pl, która w sezonie 2025 odnotowała ponad 1 milion odsłon witryny, traktuje Targi Caravans Salon jako strategiczne miejsce do rozmów na temat przyszłości rynku wynajmu pojazdów rekreacyjnych. Spotkania będą okazją do analizy trendów rynkowych, które ukształtowały miniony rok.

Paulina Badurek, Manager BookingCamper.pl, podkreśla znaczenie bezpośredniego dialogu:

„Targi w Poznaniu to dla nas coś więcej niż tylko prezentacja oferty. To przede wszystkim barometr nastrojów w branży i szansa na zrozumienie potrzeb zarówno naszych klientów, jak i właścicieli pojazdów. Wierzymy, że otwarte rozmowy na temat wyzwań i sukcesów minionego sezonu są niezbędne dla stabilnego rozwoju caravaningowego ekosystemu w Polsce.”

Przyszłość branży: innowacje i przyczepy

Przedstawiciele serwisu BookingCamoer.pl zamierzają wykorzystać targi do dyskusji na temat planowanej ekspansji, w tym włączenia przyczep campingowych do oferty od 2026 roku. Spotkania z właścicielami i partnerami mają pomóc w doprecyzowaniu wymagań rynkowych związanych z tym segmentem.

Bartosz Gas, Manager BookingCamper.pl, zaprasza do dialogu:

„Caravans Salon to idealny moment na podsumowanie danych, jakie zebraliśmy po rekordowym sezonie, w którym zrealizowaliśmy ponad 1200 rezerwacji. Jesteśmy gotowi podzielić się naszymi doświadczeniami i wspólnie z partnerami szukać rozwiązań, które zoptymalizują procesy wynajmu w kolejnym roku. Zapraszamy do rozmów wszystkich, dla których caravaning to nie tylko pasja, ale i biznes.”

Targi Caravans Salon 2025 odbędą się w dniach 2-5 października w Poznaniu.

https://caravanssalon.pl/pl/

https://bookingcamper.pl/