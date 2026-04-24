Camper Caravan Show 2026: Poznaj przyszłość wynajmu kamperów w Nadarzynie

Eksperci od wolności na czterech kółkach
BookingCamper.pl to nie tylko wyszukiwarka - to rozbudowany ekosystem, który zrewolucjonizował polski rynek najmu. Jako największa platforma tego typu w kraju, serwis umożliwia:
- Wypożyczalniom: Skuteczne zarządzanie flotą i dotarcie do tysięcy nowych klientów.
- Właścicielom prywatnym: Możliwość bezpiecznego zarabiania na wynajmie własnego kampera lub przyczepy w czasie, gdy pojazd nie jest używany.
- Wynajmującym: dostęp do bazy ponad 200 kamperów z całej Polski
Zapraszamy na Stoisko E4.40
W tym roku BookingCamper.pl łączy siły z gigantami branży. Na wspólnym stoisku o numerze E4.40 pojawią się również przedstawiciele redakcji Polskiego Caravaningu oraz lidera przepraw promowych - Stena Line. To unikalna okazja, by zaplanować całą wyprawę w jednym miejscu: od rezerwacji pojazdu, przez wybór trasy, aż po logistykę morską.
„Targi Camper Caravan Show to dla nas najważniejszy punkt w kalendarzu. To tutaj bije serce polskiej społeczności caravaningowej” - mówi Bartosz Gas, Manager w BookingCamper.pl.
„Możliwość bezpośredniego spotkania z naszymi partnerami, klientami i przyjaciółmi jest bezcenna. Chcemy osobiście wyjaśnić, jak działają nasze najnowsze funkcjonalności, pokazać kierunek rozwoju platformy i udowodnić, że wynajem kampera może być prosty, bezpieczny i dochodowy” podsumowuje Paulina Badurek-Chyła Manager w BookingCamper.pl.
Dlaczego warto nas odwiedzić?
Odwiedzający stoisko E4.40 będą mogli:
- Dowiedzieć się, jak zacząć zarabiać na własnym kamperze
- Poznać nowości technologiczne wdrożone na platformie w sezonie 2026.
- Skonsultować się z ekspertami w zakresie planowania wynajmu bezpieczeństwa transakcji.
- Skorzystać z wiedzy partnerów: Stena Line podpowie, jak najtaniej przeprawić się do Skandynawii, a Polski Caravaning podzieli się najciekawszymi relacjami z podróży.
Szczegóły wydarzenia:
- Wydarzenie: Camper Caravan Show 2026
- Miejsce: Ptak Warsaw Expo, Nadarzyn
- Data: 24-26 kwietnia 2026 r.
- Stoisko: E4.40
O BookingCamper.pl:
BookingCamper.pl to lider polskiego rynku rezerwacji pojazdów kempingowych online. Platforma łączy profesjonalne wypożyczalnie oraz właścicieli prywatnych z osobami szukającymi niezależności w podróży, zapewniając pełne bezpieczeństwo transakcji i najszerszy wybór modeli w Polsce.
