Camper Caravan Show 2026: Poznaj przyszłość wynajmu kamperów w Nadarzynie

Eksperci od wolności na czterech kółkach

BookingCamper.pl to nie tylko wyszukiwarka - to rozbudowany ekosystem, który zrewolucjonizował polski rynek najmu. Jako największa platforma tego typu w kraju, serwis umożliwia:

Wypożyczalniom: Skuteczne zarządzanie flotą i dotarcie do tysięcy nowych klientów.

Właścicielom prywatnym: Możliwość bezpiecznego zarabiania na wynajmie własnego kampera lub przyczepy w czasie, gdy pojazd nie jest używany.

Wynajmującym: dostęp do bazy ponad 200 kamperów z całej Polski

Zapraszamy na Stoisko E4.40

W tym roku BookingCamper.pl łączy siły z gigantami branży. Na wspólnym stoisku o numerze E4.40 pojawią się również przedstawiciele redakcji Polskiego Caravaningu oraz lidera przepraw promowych - Stena Line. To unikalna okazja, by zaplanować całą wyprawę w jednym miejscu: od rezerwacji pojazdu, przez wybór trasy, aż po logistykę morską.

„Targi Camper Caravan Show to dla nas najważniejszy punkt w kalendarzu. To tutaj bije serce polskiej społeczności caravaningowej” - mówi Bartosz Gas, Manager w BookingCamper.pl.

„Możliwość bezpośredniego spotkania z naszymi partnerami, klientami i przyjaciółmi jest bezcenna. Chcemy osobiście wyjaśnić, jak działają nasze najnowsze funkcjonalności, pokazać kierunek rozwoju platformy i udowodnić, że wynajem kampera może być prosty, bezpieczny i dochodowy” podsumowuje Paulina Badurek-Chyła Manager w BookingCamper.pl.

Dlaczego warto nas odwiedzić?

Odwiedzający stoisko E4.40 będą mogli:

Dowiedzieć się, jak zacząć zarabiać na własnym kamperze Poznać nowości technologiczne wdrożone na platformie w sezonie 2026. Skonsultować się z ekspertami w zakresie planowania wynajmu bezpieczeństwa transakcji. Skorzystać z wiedzy partnerów: Stena Line podpowie, jak najtaniej przeprawić się do Skandynawii, a Polski Caravaning podzieli się najciekawszymi relacjami z podróży.

Szczegóły wydarzenia:

Wydarzenie: Camper Caravan Show 2026

Miejsce: Ptak Warsaw Expo, Nadarzyn

Data: 24-26 kwietnia 2026 r.

Stoisko: E4.40

O BookingCamper.pl:

BookingCamper.pl to lider polskiego rynku rezerwacji pojazdów kempingowych online. Platforma łączy profesjonalne wypożyczalnie oraz właścicieli prywatnych z osobami szukającymi niezależności w podróży, zapewniając pełne bezpieczeństwo transakcji i najszerszy wybór modeli w Polsce.

Kontakt dla mediów:

Email: info@bookingcamper.pl

Strona www: www.bookingcamper.pl