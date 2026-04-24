Camper Caravan Show 2026: Poznaj przyszłość wynajmu kamperów w Nadarzynie
Nadarzyn, 24 kwietnia 2026 r. - Największa polska platforma rezerwacyjna dla pasjonatów caravaningu, BookingCamper.pl, ogłasza swój udział w targach Camper Caravan Show 2026. W dniach 24-26 kwietnia w Nadarzynie, lider rynku zaprezentuje innowacyjne rozwiązania łączące właścicieli pojazdów z wynajmującymi.
2026-04-24, 15:20

Eksperci od wolności na czterech kółkach

BookingCamper.pl to nie tylko wyszukiwarka - to rozbudowany ekosystem, który zrewolucjonizował polski rynek najmu. Jako największa platforma tego typu w kraju, serwis umożliwia:

  • Wypożyczalniom: Skuteczne zarządzanie flotą i dotarcie do tysięcy nowych klientów.
  • Właścicielom prywatnym: Możliwość bezpiecznego zarabiania na wynajmie własnego kampera lub przyczepy w czasie, gdy pojazd nie jest używany.
  • Wynajmującym: dostęp do bazy ponad 200 kamperów z całej Polski

Zapraszamy na Stoisko E4.40

W tym roku BookingCamper.pl łączy siły z gigantami branży. Na wspólnym stoisku o numerze E4.40 pojawią się również przedstawiciele redakcji Polskiego Caravaningu oraz lidera przepraw promowych - Stena Line. To unikalna okazja, by zaplanować całą wyprawę w jednym miejscu: od rezerwacji pojazdu, przez wybór trasy, aż po logistykę morską.

„Targi Camper Caravan Show to dla nas najważniejszy punkt w kalendarzu. To tutaj bije serce polskiej społeczności caravaningowej” - mówi Bartosz Gas, Manager w BookingCamper.pl.

„Możliwość bezpośredniego spotkania z naszymi partnerami, klientami i przyjaciółmi jest bezcenna. Chcemy osobiście wyjaśnić, jak działają nasze najnowsze funkcjonalności, pokazać kierunek rozwoju platformy i udowodnić, że wynajem kampera może być prosty, bezpieczny i dochodowy” podsumowuje Paulina Badurek-Chyła Manager w BookingCamper.pl.

Dlaczego warto nas odwiedzić?

Odwiedzający stoisko E4.40 będą mogli:

  1. Dowiedzieć się, jak zacząć zarabiać na własnym kamperze
  2. Poznać nowości technologiczne wdrożone na platformie w sezonie 2026.
  3. Skonsultować się z ekspertami w zakresie planowania wynajmu bezpieczeństwa transakcji.
  4. Skorzystać z wiedzy partnerów: Stena Line podpowie, jak najtaniej przeprawić się do Skandynawii, a Polski Caravaning podzieli się najciekawszymi relacjami z podróży.

Szczegóły wydarzenia:

  • Wydarzenie: Camper Caravan Show 2026
  • Miejsce: Ptak Warsaw Expo, Nadarzyn
  • Data: 24-26 kwietnia 2026 r.
  • Stoisko: E4.40

O BookingCamper.pl:

BookingCamper.pl to lider polskiego rynku rezerwacji pojazdów kempingowych online. Platforma łączy profesjonalne wypożyczalnie oraz właścicieli prywatnych z osobami szukającymi niezależności w podróży, zapewniając pełne bezpieczeństwo transakcji i najszerszy wybór modeli w Polsce.

Kontakt dla mediów:

Email: info@bookingcamper.pl

Strona www: www.bookingcamper.pl

KONTAKT / AUTOR
Bartosz Gas
Manager
BookingCamper.pl Sp. z o.o
793 155 155
ZAŁĄCZNIKI
bookingcamper1.jpeg bookingcamper2.jpeg
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2026.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.